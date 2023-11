Aanmelden FEI-steward en -jury opleiding mogelijk tot 19 november

Procedures

De procedure van beide opleidingen gaat als volgt: de KNHS selecteert haar kandidaten middels motivatie / CV en een assessment dat bestaat uit een gesprek met een selectiecommissie. In het gesprek komen aspecten als motivatie, organisatie sensitiviteit, internationale representatie, stressbestendigheid, beheersing van de Engelse taal, collegialiteit en beschikbaarheid en bereidheid te investeren in eigen ontwikkeling aan bod.

De selectiecommissie bestaat o.a. uit één of twee FEI juryleden en een KNHS vertegenwoordiger. De gesprekken vinden eind november / begin december plaats in Ermelo. De geselecteerde kandidaten wordt gevraagd deel te nemen aan een FEI cursus voor promotie. Meer informatie over het FEI Education system is te vinden op de website van de FEI. Klik hier

