Aanmelden SWM Eefde bijna open

“Helaas is dit voor alle wedstrijden die na 1 april 2024 gepland zijn tot nader bericht geblokkeerd door de KNHS, in afwachting van de reglementswijzigingen”, aldus de organisatie van Eefde. Zit jij te popelen om je in te schrijven? Geef dan je naam en rijtuignummer door via wedstrijdcommissie@achtertpeerd.nl of via Whatsapp: 0645707439). Dan ben iij de eerste die op de hoogte gebracht wordt.

Het is ook mogelijk om vanaf nu deel te nemen aan de WhatsApp-groep voor Deelnemers. Inschrijven kan (ergens later in januari) alléén via mijnKNHS, dus zorg alvast dat je startpas en gegevens bij de KNHS in orde zijn. Het aantal plaatsen is beperkt en vol is vol!

Klik hier voor meer informatie