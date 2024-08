Aanmelden WK Jonge Menpaarden 2024 mogelijk

De inschrijving voor dit kampioenschap is open. Paarden in de leeftijdsgroepen 5, 6 en 7-jarigen kunnen hiervoor worden aangemeld. Heb je belangstelling om hieraan deel te nemen? Meld je dan aan via mennen@knhs.nl. Aanmelden kan tot 20 augustus.

Alle aanmeldingen worden door de bondscoach beoordeeld en hij bepaalt uiteindelijk welke paarden er namens Nederland door de KNHS worden ingeschreven voor deelname aan het WK.

