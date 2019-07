Aart van de Kamp jr. wint in Le Pin

Aart van de Kamp jr.

Van de Kamp jr. maakte evenals in Bornem en Wettringen gebruik van een aantal pony’s van zijn echtgenote Woutera. De menner uit Ermelo zette de basis voor zijn overwinning in de dressuur, waarin hij 57,50 scoorde. In de marathon die werd verreden onder aangename temperaturen ten opzichte van de hitte tijdens de dressuur, zette Aart jr. in maar liefst zeven van de acht hindernissen de snelste tijden neer. De afsluitende vaardigheidsproef legde hij vervolgens foutloos af en stelde hiermee zijn eerste internationale zege van dit seizoen zeker.

Rudolf Pestman startte zijn Farrell in de driesterren-enkelspan rubriek en eindigde na de 11e plaats in de dressuur, de mooie vijfde plaats in de marathon én een foutloze vaardigheid op de vijfde plaats in het eindklassement.

Chantalle Boogaarts kwam aan de start in de driesterren-enkelspan ponyrubriek met haar Melle Wiebert en werd negende in het 18 deelnemers tellende veld.

Klik hier voor alle uitslagen.

