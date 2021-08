Ad Aarts maakt selectie WK tweespannen bekend

Aarts mag negen tweespanrijders meenemen naar Kronenberg. De bondscoach kan rekenen op ervaring, want zeven van de negen hebben al vaker een WK gereden. “Een WK in eigen land wordt denk ik heel mooi. Ik hoop dat er veel publiek bij aanwezig mag zijn”, aldus Aarts.

"We gaan voor een medaille"

Het Nederlands kampioenschap in Maasdijk en de internationale menwedstrijd in Valkenswaard afgelopen weekend waren de belangrijkste observatiemomenten. “We hebben een brede selectie en het zijn allemaal ervaren rijders, die al langer in de tweespanklasse rijden”, vertelt Aarts. “Ik heb er een goed gevoel bij. Met het landenteam gaan we zeker voor een medaille.”

Op een later moment maakt de bondscoach bekend wie er voor Nederlands landenteam van start gaan. “Dat is nog een puzzel. Bij die beslissing laat ik ook het trainingsweekend nog meewegen, want daar kan ik zien welke paarden in vorm zijn. Bij het verdelen van de medailles gaat het soms maar om een paar punten verschil.”

Geselecteerden

De geselecteerden voor het WK tweespannen bestaat uit:

Stan van Eijk

Antonie ter Harmsel

Ton Vreugdenhil

Raymond Letteboer

Geert Dijkhof

Ewoud Boom

Theo Timmerman

Carlo Vermeulen (Griendtsveen)

Henk Garrits (Lieren)

Erik Evers is de eerste reserve en Anna de Ronde is als tweede reserve aangewezen.

