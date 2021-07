Ad Aarts maakt team WK Para Mennen bekend

Nederland is titelverdediger in Schildau nadat het team van bondscoach Ad Aarts in 2018 in eigen land in Kronenberg wereldkampioen werd. Ook individueel waren de Oranje-menners toen heel succesvol. Jacques Poppen, die met PP in het team voor Schildau is opgenomen, won dubbel goud in 2018. Dit wordt zijn achtste WK. Poppen eindigde alle keren op het podium.

Ingmar Veneman-Fleurke nam al drie keer deel aan het WK en won in 2016 en 2018 teamgoud. Francisca den Elzen-Douwes is regerend wereldkampioen. Ze kan volgende maand zowel met het team als individueel een hattrick scoren nadat ze beide voorgaande edities met twee gouden medailles terugkeerde naar Drouwenerveen.

Ook de individueel startende Dinja Steenkamp (negende individueel op het WK in 2016 en 2018) heeft al veel ervaring op het internationale kampioenschap. Dit keer rijdt ze met haar nieuwe pony Balou.

Bron: KNHS