Adrianne van Waardenberg-Nooren stopt als manager wedstrijdsport KNHS

Adrianne: “Zo’n lange periode maakt natuurlijk dat de paardensport en daarmee de KNHS een groot deel van mezelf is geworden, wat er ook niet meer uit te krijgen zal zijn. Het blijft bijzonder om onderdeel te zijn van een bevlogen club collega’s in een sportorganisatie als de onze, en dat we op die manier ons steentje bij kunnen dragen aan de paardensport. Het waren prachtjaren waarin de samenwerking met collega’s en het veld toch altijd bovenaan heeft gestaan.”

Adrianne stopt per 1 november. De KNHS beraadt zich de komende periode over de invulling van de ontstane vacature.

Bron: KNHS