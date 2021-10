Afscheid van Jo Lauvenberg als Hoofd Hindernisrechter in Nederland

In 1991 behaalde Jo het mendiploma en werd lid van de Zuid-Limburgse Menvereniging Mergelland, dat de in de grensregio’s populaire SWM Epen / Heijenrath organiseerde. Jo verzorgde met Rosy Maas het wedstrijdsecretariaat en regelde de hindernisrechters en bokrechters.

Bokrechter 'geplet'

In het winterseizoen 1998 / 1999 volgden zestien leden van de vereniging, waaronder Jo, de cursus bokrechter, die gegeven werd door de inmiddels overleden Fred Kevenaar en Els Kerstens. Vanaf die tijd reed Jo met Peter Brouwer naar wedstrijden in het zuiden van Nederland en België, meestal met twee hindernisrechters en drie bokrechters in de auto.

Jo weet zich een leuk verhaal uit de cursustijd te herinneren: “Tijdens het praktijkexamen assisteerde de ervaren bokrechter Nicole Lousberg bij het examen en zij werd ‘gekoppeld’ aan Peter, die een enorm postuur had. De koets kiepte om en Peter kwam bóven op Nicole terecht, die met een gebroken sleutelbeen in het ziekenhuis belandde! Nicole zal het hem vergeven hebben, want rond 2007 sloot zij zich bij ons aan en reisden we als HHR – trio door menland.”

Jo Lauvenberg

Wereldruiterspelen

Via Baron Wolf von Buchholtz kwamen Jo en Peter in 2003 terecht als hindernisrechter in Aken, waarvan de marathon toen nog in de Aachener Wald plaatsvond. Toen in 2006 de Wereldruiterspelen in Aken werden georganiseerd, verplaatste de marathon zich naar de Soers nabij het stadion.

Jo vertelt: “Om voor de Wereldruiterspelen te mogen functioneren moesten alle hindernisrechters een spoedcursus volgen met een schriftelijk- en een praktijkexamen in de Albert Vahle-hal in Aken, verzorgd door Dr. Klaus Christ en Tjeerd Velstra. Tijdens het praktijkexamen reden we met een tweespan Haflingers waarop Tjeerd groom was. Er werd van alles in scene gezet: zwepen vlogen in het rond, hindernissen werden bewust verkeerd genomen en meer van zulke dingen!”

De toegevoegde waarde bleek uit de bijscholingen die geregeld werden door Dr. Christ, de inmiddels overleden Dr. Vetter en Klaus Peppersack. Die bijscholingen werden in Nederland ook gegeven door onder andere Gé König, die zeer veel kennis van de reglementen heeft.

Chapeau voor Jo!

In 2008 ontving Jo Lauvenberg de ‘Chapeau!’ , de ereprijs van Stichting Bevordering Wedstrijdmensport, voor zijn belangeloze inzet als Hoofd Hindernisrechter op een groot aantal nationale en internationale menwedstrijden.

Jo is sinds 2015 HHR in Aken en dat bevalt hem goed: “We werken daar met vaste teams op de hindernissen, maar er waren natuurlijk meer mooie wedstrijden: Beekbergen, Beesd, Breda , Deurne, Tilburg, Uden, Liessel, Helvoirt, Horst-Kronenberg en Valkenswaard bijvoorbeeld.”

Een enkele keer was er een wedstrijd waarbij hij met een minder fijn gevoel naar huis ging. Omdat er bijvoorbeeld een ongeluk was voorgevallen of een paard overleed tijdens de wedstrijd. Jo besluit: “We hebben met elkaar een mooie tijd gehad en we hebben veel rijders en organisatoren plezier mogen laten ervaren met hun sport.”

Chapeau! voor Jo, uit handen van Hein Verhofstad in 2008

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.