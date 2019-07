Aftellen voor SMW Beesd

De unieke locatie staat borg voor een leuke en gezellige wedstrijd. Op donderdag 18 juli is het eerst de beurt aan de hobbyklasse, klasse L en klasse M enkelspan om dressuur en vaardigheid te rijden. Op vrijdag 19 juli rijden zij de marathon. Vrijdag wordt een drukke dag, want dan rijden de meerspannen in de klasse M en alle deelnemers in de klasse Z hun dressuur- en vaardigheidsproeven. Op zaterdag 20 juli komen de Z-menners en de meerspannen in de klasse M in actie tijdens de marathon.

Het mega-evenement kan nog wel wat vrijwilligers gebruiken, want er zijn veel handjes nodig. Ben je beschikbaar om een dag(deel) te helpen, geef het door aan Marieke de Gast-Hak, email: mariekehak@xs4all.nl of bel : 06-13833830.