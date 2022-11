Aftrap Noordercup in het Groningse ’t Zandt

Bijzonder aan deze minimarathon is dat het verreden werd over de beide beschikbare binnenbanen, die voor deze gelegenheid met elkaar verbonden waren. In de 20×60 baan waren twee hindernissen opgebouwd en in de 20×40 baan stond ook nog één hindernis. Daarnaast waren beide banen natuurlijk voorzien van een aantal kegelpoorten.

Omdat de binnenpistes in gebruik waren voor de wedstrijd, was het losrijden buiten, op de voormalige voetbalvelden naast de manege. Door het prachtige zonnige herfstweer was dat absoluut geen straf.

Kleine verschillen bij enkelspan paarden

Er werd flink op snelheid gereden en daarmee werd de noordercup competitie goed afgetrapt. Dat het een strijd gaat worden is al wel gebleken. Met name bij de enkelspan paarden waren de verschillen klein. Ondanks de afgeworpen bal in de eerste manche bleek Johannes Strootman met zijn paard Amando niet te kloppen. Hij behaalde hier de beste score en liet Shiva Bruinsma en Frans Zeinstra achter zich op plaats twee en drie. Tussen de nummers één, twee en drie zat maar één seconde in de totaal-uitslag. Dat belooft een spannende competitie te worden!

Goede dag voor Petra Hoeksema

Bij de enkelspan pony’s was Jan Kamps weer goed in vorm. Ondanks dat hij al een tijdje geen wedstrijden had gereden, was hij het zeker nog niet verleerd. Niet snel genoeg voor de eerste plaats, want die ging naar Petra Hoeksema met Nassau, maar hij mag zeker tevreden en blij zijn met zijn tweede plaats tijdens zijn ‘come-back’.

Na de enkelspan rubriek schreef Petra Hoeksema ook de tweespan rubriek bij de pony’s op haar naam. Ook hier ging ze als een speer foutloos door de baan. Hindriëtta Lamein was net niet snel genoeg en liet één balletje vallen. Ze moest daarom genoegen nemen met de tweede plaats. “De pony’s hadden er weer enorm veel zin in, maar hebben nog net een beetje fine-tuning nodig”, aldus Hindriëtta, “Maar het is super om het indoorseizoen op deze manier te beginnen.”

Veel gevallen ballen

Bij de dubbelspan paarden lagen de tijden redelijk dichtbij elkaar, maar waren het de gevallen ballen die grote invloed hadden op de uitslag. Uiteindelijk was het Jelmer Chardon die het beste resultaat noteerde en de meeste punten scoorde. Hij keerde dan ook met de eerste prijs huiswaarts.

Strijd tussen clubgenoten

Er kwamen drie vierspannen pony’s aan de start, waarbij de strijd voornamelijk tussen de twee leden van de organiserende vereniging ging. Met een verschil van slechts 0,09 strafpunten was het Arjen Brouwer die aan het langste eind trok en de eerste prijs in ontvangst mocht nemen. Hij verwees Roelf Lamein daarmee naar de tweede plek.

Jeugd

Bij de jeugd enkelspan pony reed Alicia Kies met haar Macho mee. Voor Alicia wordt dit pas het tweede seizoen dat ze indoormarathons rijdt. “Elke keer zien we dat ze groeien in het rijden van wedstrijden. Dat is super mooi om te zien en het is duidelijk dat Macho er steeds meer plezier in krijgt”, aldus moeder Monique.

Emmelie Brouwer deed met de shetlander Donatha ook mee aan de jeugdrubriek. Zij reed twee keurige rondjes met een glimlach van oor tot oor.

Klik hier voor de resultaten en de parcourstekening

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.