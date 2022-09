Aftrap Twente Cup tijdens EIM Denekamp

Denekamp maakt zich klaar voor de eerste krachtmeting op zaterdag 12 november. De overige wedstrijden om de Twente Cup vinden plaats in Wierden, Lonneker, Hellendoorn en Ambt-Delden.

Aansluitend strijden de internationale rubrieken vierspan pony’s en tweespan paarden in een mooi deelnemersveld uit Nederland, België en Duitsland.

Op zondag 13 november vanaf 11.00 uur staat het oefenparcours op het programma. De jonge paarden maken kennis met een aangekleed parcours; de ervaren paarden kunnen er extra vlieguren opdoen.

Nadat vorig jaar het evenement afgelast moest worden, is het publiek nu weer van harte welkom tijdens dit spektakel. Entree is gratis en er is voldoende parkeerruimte.

