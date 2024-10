Aftrap Wereldbekerseizoen staat voor de deur

Doordat beide evenementen zo dicht op elkaar plaatsvinden, is het logisch dat de menners die op Indoor Friesland rijden niet aanwezig zijn in Lyon en andersom. In Lyon maken Mareike Meier, Georg von Stein, Jérôme Voutaz, IJsbrand Chardon en Dries Degrieck zich op voor de strijd om de allereerste wereldbeker punten. De Fransmannen Benjamin Aillaud en Anthony Horde doen mee met een Wild card. Hun plaatsingen tellen daardoor niet mee voor de wereldbeker punten.

De live scores van beide wedstrijden zijn uiteraard te volgen via Hoefnet.nl

IJsbrand Chardon in Lyon 2023

