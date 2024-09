Agenda minimarathons EGM Geldrop bekend

Zoals vanouds wordt de minimarathon van Geldrop Hippique en de Indoor Men Competitie georganiseerd in de hal van Manege Meulendijks in Heeze.

De proef bestaat uit een parcours opgebouwd uit genummerde doorgangen tussen kegels en poorten in marathonhindernissen. De proef wordt op elke dag (ook de finaledag) twee keer verreden. Er wordt gestart in groepen van ongeveer acht deelnemers, waardoor de wachttijd tussen de twee manches gering is.

Agenda GH en IMC (competitie)

De competitie bestaat uit drie voorrondes (waarvan twee meetellend voor de competitie) en de finale. De eerste voorronde wordt verreden tijdens Geldrop Hippique op 19 en 20 oktober. Tijdens deze voorronde worden ook finalerubrieken verreden met een prijzenpot van ruim €2.250,00. Daarnaast is er een rubriek ‘onder zadel’.

Op de finaledag van de competitie in februari starten de deelnemers in de finalerubrieken van de competitie, maar ook zij die los van de competitie deelnemen.

Data:

– 19 + 20 oktober: Geldrop Hippique

– 22 + 26 december: IMC

– 25 + 26 januari: IMC

– 15 + 16 februari: Finale IMC

Klik op de links voor meer informatie en het inschrijfformulier bij ‘event document’. Het inschrijfformulier voor de oefenrubriek / jonge paardenrubriek en de rubriek ‘onder zadel’ is te verkrijgen via het e-mailadres in de links.