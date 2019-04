Alie Greving in the picture

In het magazine legt ze alles uit over de samengestelde mensport en wat haar rol als groom van Jannes daarin is. Uiteraard vertelt ze dat 2019 voor menteam Kinds een belangrijk jaar is, vanwege het Wereldkampioenschap ponymennen.

Planning

In het artikel vertelt Alie over de uitgestippelde route richting het WK. ‘Dit jaar rijden we drie internationale kwalificatiewedstrijden: in Exloo, Horst en Bornem (België). We hopen ons zo wederom te kwalificeren voor het WK, eind september in Hongarije. Ons menteam heeft al twee keer eerder aan een wereldkampioenschap deelgenomen. In 2015 in Breda en in 2017 in Minden (Duitsland). Naast de internationale kwalificatiewedstrijden, rijden we ook vijf nationale wedstrijden.’

Dagelijks leven

Maar het verhaal gaat natuurlijk ook over het werk. Alie begon 29 jaar geleden als verzorgende bij de ‘Vijverhof’. Daarna volgde ze intern de opleidingen ‘verzorgende IG’ en ‘verpleegkundige’. Door de jaren heen kreeg ze verschillende functies binnen de zorggroep Drenthe. Als bijzonder project noemt ze het project ‘kortdurende opnames’: ‘Ontzettend leuk om bij betrokken te zijn! Het geeft mij namelijk veel voldoening om cliënten na een kortdurende opname terug te zien gaan naar hun eigen, vertrouwde omgeving.’

Naast de mensport rijd ze in haar vrije tijd motor, speelt ze toneel en wandelt ze met de honden.

Bron: Facebook Menteam Kinds

