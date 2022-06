Almelose Ruiterdagen Koetsenrit op 26 juni

Het aanspannen vindt plaats aan de Plesmanweg 1 in Almelo op het terrein van Westerhuis verhuur. Er is daar ook genoeg parkeerruimte.

De route is 24 kilometer lang, voornamelijk over verharde wegen en de start is om 11.00 uur. Tijdens de rit zijn er pauzes en er worden enkele verpleeghuizen aangedaan.

De rit eindigt op het springterrein van de Almelose Ruiterdagen met een defilé, becommentarieerd door Erik Eshuis.

Er is geen wedstrijdelement maar wel een prijsuitreiking voor het mooiste span, het span met de beste gangen en een aanmoedigingsprijs.

Deelname is gratis voor de koetsier en groom, inclusief koffie bij aankomst, de lunch en een gezellig samenzijn na de rit. Er kunnen extra lunchpakketten bijbesteld worden voor eventuele meerijders.

Klik hier voor meer informatie