ALV Mendistrict West verplaatst naar het voorjaar

De vergadering stond gepland op 18 november en zou voor het eerst weer fysiek plaatsvinden op de gebruikelijke locatie in het Dorpshuis van Lexmond. Door de nieuwste coronamaatregelen ziet het bestuur af van het vergaderen op locatie. Er stond een lange agenda op het programma met ook de feestelijke huldiging van de KNHS kampioenen uit West.

Deze huldiging en andere agendapunten worden doorgeschoven. Over de exacte datum in het voorjaar van 2022 en de wijze waarop (op locatie of online) worden de leden van West t.z.t. geïnformeerd.

