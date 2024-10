Amerikaan Bill Long overleden

Bill Long deed mee aan de WK’s voor vierspannen in 1984 (Szilvasvarad, HUN), 1886 (Ascot, GBR), 1988 (Apeldoorn, NED) 1990 (Stockholm, SWE), 1992 (Riesenbeck, GER), 1994 (Den Haag, NED), and 2000 (Wolfsburg, GER). Daarnaast was hij de eerste Amerikaan die de Royal Windsor Driving Grand Prix won en eindigde als zesde individueel op het WK in Stockholm 1990.

In 1989 won Long de USET’s Whitney Stone Cup, een onderscheiding die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon die niet alleen een uitstekende internationale staat van dienst heeft, maar ook een prima ambassadeur is voor de sport en de USET. In 1995 werd Long nog voor de vijfde keer het Nationaal kampioenschap voor vierspan paarden in Amerika.

Ons medeleven gaat uit naar Linda en familie en Bills vele vrienden wereldwijd.

Bron: Carriage Association of America / Hoefnet