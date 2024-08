Anna Sandmann Duits kampioene tweespannen

Met de paarden Fredie U, Max van het Rodeland en Edmonda sloot ze de wedstrijd af met 111,05 strafpunten. Na de dressuur wist ze al een grote voorsprong te nemen op haar concurrentie. Met de vierde plaats in de marathon en de derde plaats in de vaardigheid wist ze zichzelf te benoemen tot Duits kampioene.

De zilveren medaille ging naar Lars Schwitte met 115,57 strafpunten. Hij eindigde als tweede in de marathon en won zondag de vaardigheid. Dennis Schneiders won brons met 115,64 strafpunten. Hij was de beste in de marathon en werd tweede in de vaardigheid. Titelverdediger van 2023, Max Berlage eindigde als vijfde.

Terugblik Karl-Heinz Geiger

“Anna Sandmann is een waardig Duits kampioene”, zei bondscoach Karl-Heinz Geiger na afloop. “Het is knap hoe constant ze weet te presteren. Over twee weken doet Anna ook mee aan het Duitse kampioenschap vierspannen in Herchenrode en ook daar maat ze reële kans op een medaille. Geweldig hoe ze dat doet.”

Het Duitse kampioenschap voor tweespannen zou eigenlijk twee weken geleden plaatsvinden in Drebkau, maar omdat het evenement daar werd afgelast, kwam het organisatieteam in Rastede op korte termijn in actie en voegde de Duitse kampioenschappen toe aan hun evenement.

“We zijn erg dankbaar dat het team in Rastede is bijgesprongen en het kampioenschap heeft georganiseerd. Er is hier veel werk verzet en de omstandigheden voor de menners zijn aanzienlijk verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Het was een geweldig kampioenschap,” zei de bondscoach.

Christoph Sandmann wint vierspanrubriek

In Rastede werd ook een samengestelde menwedstrijd voor vierspan paarden georganiseerd. Hier wist Christoph Sandmann alle drie de onderdelen te winnen. Hij was dus de onbetwiste winnaar. “Christoph heeft een aantal nieuwe paarden die zich hier al bewezen hebben. Dat is goede informatie richting het WK vierspannen in Hongarije begin september,” zegt Karl-Heinz Geiger over de overwinning van Christoph Sandmann.

Bron: FN

