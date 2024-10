Anne Okkema met wildcard naar Indoor Friesland

Als de organisatie van Indoor Friesland contact met Anne opneemt is hij onderweg naar om te trainen bij Bram Chardon. “De vierspansport is al ongeveer veertig jaar mijn grootst hobby en ik kom al ongeveer net zo lang op Indoor Friesland. Na de vierspan rubriek van vorig jaar heb ik een balletje opgegooid bij de organisatie. Ik heb letterlijk gezegd dat tussen al die toppers ook een ‘kneusje’ van de partij moet zijn. Dat ben ik natuurlijk bij al die grote namen, haha!”

“Al was ik tijdens het outdoorseizoen van 2023 wel reservekampioen vierspannen in de klasse L, dit jaar in het M en volgend jaar hoop ik de klasse Z te kunnen rijden. Stiekem zou ik daarna verder willen en tussen de grote jongens rijden om tenslotte wereldkampioen te worden, maar dat zal moeilijk worden.”

“Tijdens Indoor Friesland kom ik aan de start met mijn vierspan eigen gefokte kruisingen, Russische Orlov dravers x Fries. Deze paarden hebben veel uithoudingsvermogen en zijn makkelijk wendbaar, ideaal voor in de hindernissen. Met dat span zal ik ook deelnemen aan de Horses & Friends show trouwens!”

Bron: Indoor Friesland

Anne Okkema met zijn span tijdens Indoor Zwartewaal afgelopen weekend