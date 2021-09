APS Groep is dé plek voor bedrijven, (sport)verenigingen en particulieren!

De vader van Shirley, de vrouw van Joey, begon ooit met het bedrukken van zijn werkkleding toen hij als poelier verkocht op de plaatselijke markt. “Dat was in die tijd heel speciaal en vervolgens vroegen steeds meer marktkooplui hem om passende bedrijfskleding te maken”, vertelt Joey enthousiast. De schoonvader van Joey startte een kleine winkel, waar bedrijven werkkleding konden uitzoeken en personaliseren.

Inmiddels heeft Joey samen zijn vrouw Shirley de dagelijkse leiding over het promotiebedrijf in Zuid-Limburg.

Wanneer je binnenkomt bij APS Groep, is in één oogopslag te zien dat ze zich bezighouden met de diverse takken van promotie. Bedrijven kunnen er terecht voor werk- en veiligheidskleding, werkschoenen, promotiematerialen zoals relatiegeschenken, briefpapier en het beletteren van (bedrijfs)auto’s. Maar ook verenigingen, sportteams en particulieren kunnen er binnenlopen voor het bedrukken van shirts of het samenstellen van gepersonaliseerde geschenken.

Shirley is fanatiek menner en via die weg is ook Joey in aanraking gekomen met de mensport. Shirley is goed bevriend met de vriendin van Stan van Eijk (ambassadeur Limburg 2021). Daardoor gaan Shirley en Joey al vanaf het begin van Stan’s internationale carrière mee naar veel van zijn wedstrijden. “We genieten echt ontzettend van deze sportieve evenementen en de gezelligheid die daarbij komt kijken”, aldus Joey.

