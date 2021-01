Barchemse paarden4daagse wacht met openstellen inschrijving

De komende editie wordt mogelijk wat eenvoudiger dan voorheen. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen rond het Coronavirus. De organisatie heeft ook te maken met verdrietige omstandigheden bij sommigen van hun vrijwilligers, waardoor niet iedereen die voorheen hielp beschikbaar meer is. Maar, zo geeft de club aan: liever een eenvoudige Barchemse Paarden4daagse dan helemaal geen. En ze hopen dat onze potentiële deelnemers er ook zo in staan. De Bergmenners blijven positief gestemd en gaan er van uit dat in augustus de Paarden4daagse weer door kan gaan.