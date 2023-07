‘Bartjes’ voor winnaars EK & WK mennen Exloo

Bartje is, naast de hunebedden, hét symbool voor Drenthe, de provincie waarin dit prachtige evenement wordt gehouden. Oospronkelijk is Bartje een personage uit een streekroman. Bartje is bekend geworden door zijn legendarische uitspraak “Ik bid niet veur brune bon’n”. Het originele standbeeld van Bartje staat in het Drents Archief in Assen.

