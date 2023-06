BBQ tijdens zomereditie D+V Barsingerhorn

De startlijst zal al snel vol en er is een wachtlijst voor degenen die te laat waren met inschrijven. Voor de volgende wedstrijden kan echter nog ingeschreven worden. De dressuur wordt verreden op eb- en vloedbodem en de vaardigheid in de prachtige, grote buitenbaan met ‘Zorgdrager Manegebodem’.

De organisatie rekent op veel publiek want de barbecue gaat aan voor de Beroemde Bucephalus – hamburgers. Tijdens de wedstrijd is er een fotograaf aanwezig en is er een extra prijs ter beschikking gesteld door een jonge onderneemster die zelf dekens, dekjes en onderleggers maakt.

Klik hier voor meer informatie en de startlijst