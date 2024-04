Beekbergen 2024 gaat niet door

“Vier maanden voor de start een wedstrijd annuleren, is verre van optimaal voor de sport maar we voelen allemaal dat dit de enige juiste beslissing is met het oog op het WK Tweespannen in 2025.”

Sinds begin jaren 80 is de menwedstrijd op de terreinen van Riant Equestrian Centre in Beekbergen niet weg te denken van de hippische kalender. In de afgelopen 40 jaar vond het evenement zes maal geen doorgang (covid, MKZ, wereldruiterspelen in Den Haag en een idee om het evenement tweejaarlijks te organiseren). Nu zet de organisatie om een andere reden een streep door het evenement voor 2024. Het Paardenspektakel in Beekbergen is altijd een spektakel, met de beste twee- en vierspannen van de wereld op de startlijst, met gave shows, een leuke country fair voor ieders wat wils en natuurlijk de feestavonden.

Twee redenen

“Vorig jaar kenden we wederom een zeer succesvolle editie van ‘óns’ Paardenspektakel. Kosten noch moeite werden ook toen gespaard om ondanks de slechte weersomstandigheden een mooie wedstrijd neer te zetten. Na afloop hebben alle terreinen bewerkt en geëgaliseerd maar nu – begin april – is door de vele regenval nog steeds

niet hersteld.”

“Het Paardenspektakel Beekbergen gaat dit jaar niet door om een tweetal redenen. Als eerste en belangrijkste reden willen we de terreinen optimaal voor het WK 2025. Je ziet dat de terreinen nog steeds herstellende zijn van de natte editie in 2023 en willen volgend jaar met het WK in het vooruitzicht niet weer in deze positie zitten. Ten tweede is het dit jaar financieel niet haalbaar. Met de datum midden in de vakantieperiode zien we dat veel sponsoren op vakantie zijn en derhalve aangeven het evenement niet te kunnen of willen ondersteunen omdat ook hun gasten op vakantie zijn en het business-to-business aspect onvoldoende benut kan worden. Met annulering van 2024 hebben we sterkere propositie voor 2025 zowel met oog op het terrein als op financieel vlak.”

Door deze beslissing is er toch enigszins een last van de schouders van Van Tergouw gevallen en haar organisatie. “Wij realiseren ons dat onze beslissing met name de paardensporters hard raakt, maar we willen het beste mensportevenement in Nederland blijven en daarom hebben we deze beslissing genomen. Ons vizier staat volledig op het WK tweespannen in 2025 en de jaren erna. Zo zijn wij bezig om dit jaar een all weather bodem te plaatsen voor het WK om net als andere evenementenlocaties minder afhankelijk te zijn van het weer.”

Toekomst

Ook na 2025 wil Paardenspektakel blijven organiseren. Zoals Mieke aangeeft: “De wedstrijd hoort bij ons bedrijf Riant Equestrian Centre. Vanaf 2026 zal Paardenspektakel Beekbergen terugkeren op de internationale kalender eind augustus/ begin september.”

Data 2025:

* WK Tweespannen 2025: 20 – 24 augustus 2025

* CAIO Vierspannen 2025: 27 – 31 augustus 2025