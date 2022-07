Beekbergen: Podium NK Paramennen met stralende winnaars

Ze bleef met gemak binnen de tijd en reed er twee balletjes af. Dat was veruit het beste resultaat. De andere paramenners zagen menig balletje vallen. Aad van Marwijk reed overall genomen een prima wedstrijd en kreeg het zilver omgehangen. De bronzen medaille was voor Dinja Steenkamp.

v.l.n.r: Aad van Marwijk, Ingmar Veneman, Dinja Steenkamp

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.