Beemstermenners enthousiast over clinicdag Gerard Leijten

Gerard Leijten zelf aan de leidsels van de bijna 4 jaar oude C-merrie van Yvonne van der Mark (Foto: Lia Smit)

Zon in windstille polder

Het was een prachtige zonnige winterdag. Het gebeurt zelden dat het in de polder windstil is, maar zaterdag was het zo. Daarom kon er comfortabel gelest worden in de grote buitenpiste in Middenbeemster. De club beschikt ook over een royale 20×60 m binnenpiste, maar buiten is er nog meer ruimte.

Pauline Straver krijgt uitleg (Foto: Lia Smit)

Volgende datum geprikt

De menners waren zo enthousiast dat er direct een volgende lesdag is gepland. Als de agenda van Gerard dat toelaat, komt hij op 30 januari weer naar de Noord Hollandse club om een dagje meninstructie te geven.

Janine Molenaar reed een tuiger van 5 jaar (foto: Lia Smit)

