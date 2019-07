Beesd: Jonge menners zetten de toon in de klassen L en M

De terreinindeling van de samengestelde menwedstrijd in de Mariënwaerdt is gewijzigd. Met de consumptietent aan de andere kant van de weg en alle hindernissen, op de bekende ‘Duiventil’ na, vlak bij elkaar, lag alles op loopafstand. De nieuwe indeling, leverde ook nieuwe hindernissen op. Zo stond de hindernis met de bekende ‘ophaalbrug’ voor de consumptietent en was deze nog extra aangekleed met een bootje. Daarachter een ‘strobalenhindernis in voetbalsfeer én hindernis 1 was geheel nieuw, naast één van de waterpartijen. Die eerste hindernis was er één met veel mogelijkheden en gelijk een pittige om mee te beginnen.

Tweespan pony’s klasse L

In de tweespanponyrubriek moest Jelle Leliveld door een programmafout de winst in de dressuur laten aan Anouk de Haas. Maar de kleinste pony’s uit de rubriek gingen aan de leiding in het klassement. Met een tweede plek in dressuur en 1,7 strafpunt in de vaardigheid stond Eline Geurs na de eerste dag op kop. De marathon is haar specialiteit en vrijdag won ze het slotonderdeel met afstand en daarmee de wedstrijd. Jelle Leliveld werd tweede en Anouk de Haas pakte de derde prijs.

Eline Geurs won de tweespan pony's klasse L

Enkelspannen klasse L

De enkelspan paarden was de grootste rubriek en kende slechts één foutloze in de vaardigheid. Pim van Maurik hield als enige een schone lei en ging zo aan de leiding na de wedstrijdonderdelen van donderdag. Ronald Tomassen, die er donderdags twee ballen af had gereden, toonde dat zijn Westelijke Districtstitel in Blaricum geen toevalstreffer was. Hij won vrijdag de marathon en klom van plek drie naar de eerste plaats. Simone van Hoepen en Piet van den Burg werden respectievelijk tweede en derde.

Bij de pony’s won jeugdtalent Lotte Zaaijer de dressuur met de schimmel van opa Thijs Gerritsen. Guido Herwig deed het met zijn Fjord beter in de vaardigheid en ging na twee onderdelen aan de leiding. In de marathon sloeg opnieuw een jeugdmenster haar slag. Cindy Benschop is in de winning mood. Ze won de marathon en verwees met een minimaal verschil in de eindrangschikking Guido Herwig naar de tweede plaats.

Guido Herwig moest met een minimaal verschil genoegen nemen met de tweede prijs

Enkelspannen klasse M

Renate Provoost was onverslaanbaar in de rubriek enkelspan pony klasse M. Annegreet Zaaijer kon haar in de vaardigheid nog wel aftroeven, want daar reed zij als enige een nulrondje. Renate had daarin iets minder dan een strafpunt voor tijdsoverschrijding. Vrijdag in de marathon stuurde Renate haar pony Quibus razendsnel en vloeiend, zonder een paal te raken door de obstakels en reed overtuigend naar de overwinning in de wedstrijd. Routiniers Annegreet Zaaijer en Johan de Hoop werden tweede en derde.

Bij de paarden in de klasse M won wel een routinier: Frank van der Doelen won de marathon en de wedstrijd. Hij verwees dressuurwinnares Kelly Speelman naar plaats twee.

Renate Provoost was onverslaanbaar in de klasse M pony's

Overige rubrieken

Naast deze rubrieken kwamen nog enkele langspannen aan de start en was er een goed gevulde impulsrubriek

