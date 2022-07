Belangrijke wijziging vraagprogramma Hippiade

De wijzigingen zijn als volgt: de kampioenschappen dressuur mennen klasse B tot en met ZZ voor enkelspannen en tweespannen, worden verreden over twee onderdelen. Het eerste onderdeel betreft de eerste proef van de klasse waarin een combinatie uitkomt en wordt beoordeeld door twee juryleden. Deze proef geldt als kwalificatie voor het tweede onderdeel (de tweede proef) van het dressuurkampioenschap, net zoals bij de dressuur onder het zadel.

Het aantal combinaties dat doorgaat naar het tweede onderdeel is 25 procent van het totale aantal combinaties in die klasse, met een minimum van drie combinaties. Ook deze proef wordt door twee juryleden beoordeeld. Kampioen van een klasse is de combinatie met de hoogste gemiddelde score over beide proeven.

De startvolgorde wordt voor beide proeven bepaald door middel van loting.

