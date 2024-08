Beleef SWM Moerenburg in het laatste weekend van september

Menners uit Nederland en België strijden in Moerenburg, gelegen tussen de akkers onder de rook van Tilburg. De locatie biedt een unieke combinatie van een uitdagende parcours en Brabantse gezelligheid.

De ervaren organisatie heeft weer zorgvuldig de trajecten en de vaardigheid uitgedacht die zowel technisch als fysiek inspannend zijn. Of je nu start in de klasse impuls, jonge paarden, jeugd, L, M of Z, dit is voor elk niveau een passende uitdaging.

Hoe ziet je menweekend eruit?

Op vrijdag 27 september kunnen de deelnemers vanaf 10.00 uur arriveren. Je hebt dan ruim de tijd om de terreinen en de parcoursen te verkennen en je voor te bereiden op de wedstrijd.

Zaterdagochtend wordt gestart met de dressuurproeven in twee dressuurringen die worden opgezet op de weilanden van de familie Fonken. Na de dressuur volgt de vaardigheidsproef, een spannende uitdaging, gebouwd door parcoursbouwer Daan Verhofstad op het hoofdterrein van Harry van Gorcum. En ’s avonds is er een gezellige en feestelijke bijeenkomst met een prijsuitreiking voor de dressuur en vaardigheid.

Op zondag staat de marathon centraal. Je rijdt eerst een mooi A-traject door de prachtige omgeving, gevolgd door een uitdagend parcours met hindernissen op de weilanden van Harry van Gorcum en Kees Fonken. Alle hindernissen zijn zo geplaatst, dat de strijd in meerdere hindernissen tegelijkertijd te volgen is.

Maar ... ook een belevenis voor niet-deelnemende paardenliefhebbers

Ben je geen menner, maar houd je wel van paarden en ben je benieuwd naar de sport? Dan ben je als toeschouwer ook meer dan welkom. De toegang is gratis. Geniet van de spannende wedstrijd, bewonder de prachtige paarden en pony’s, haal wat lekkers bij de tent en beleef de paardensport op dit geweldige Brabantse terrein.

Voor de kinderen is er naast de wedstrijd een speciaal ingericht plein met diverse activiteiten zoals schminken en spelen.

En nieuwe vrijwilligers zijn welkom!

Vind je het leuk om naast het kijken naar de aanspanningen ook je handen nog uit de mouwen te steken? De organisatie kan nieuwe vrijwilligers goed gebruiken.

Kortom, heel veel redenen om van 27 tot en met 29 september naar Moerenburg, Tilburg te gaan! De inschrijving voor de SWM Moerenburg is geopend en er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Klik hier voor meer informatie en het email-adres