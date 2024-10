Belgische jeugdmenners volop aanwezig tijdens eerste editie Horse Mania

Het tweedaags evenement trok veelbelovende talenten uit de jeugdmensport naar de arena. Op zaterdag 5 oktober namen vijf teams het tegen elkaar op in estafettevorm, waarbij de tijden van de teamleden werden opgeteld. Niels Ver Eecke en Loic Timmerman kwamen als sterkste team uit de bus en behaalden samen de felbegeerde Horse Mania-trofee. Hannelore Timmerman en Prins Lejeune eindigde als tweede en Lise Pallen en Thorsten Schuddinck eindigden op de derde plaats. De jongste deelnemer was de zevenjarige Lex Vandenbroucke, die via zijn ouders besmet is geraakt met het menvirus.

Niels Ver Eecke & Loic Timmerman met de Horse Mania-trofee

Zondag 6 oktober reden veertien jeugdmenners het in verschillende disciplines, waaronder enkelspan, tweespan, vierspan en tandem, elk twee rondes. De gecombineerde tijden bepaalden de eindrangschikking. Wannes Piccart reed als enige zonder strafpunten en won daarmee de Horse Mania-trofee. Kay Goossenaerts eindigde op een tweede plaats, terwijl Niels Ver Eecke, deze keer met zijn tweespan, zich als derde mocht opstellen.

Zaterdagmiddag waren er ook enkele internationale vierspan menners aanwezig. Dries Degrieck, Sam Gees, Anthony Horde, Koos de Ronde, IJsbrand Chardon en Boyd Exell namen het tegen elkaar op. Boyd Exell won met meer dan tien strafpunten verschil op de Dries Degrieck, de nummer twee. Anthony Horde eindigde als derde.

De organisatie van de eerste Horse Mania editie kijkt zeer tevreden terug over het verloop en kijkt naar volgend jaar. Dan staat het evenement gepland op 26,27 en 28 september. Hier zullen ook de jeugdmenners weer uitgenodigd worden.

Kay Goossenaerts

