Belgische kampioenen 2021 bekend

Voorbereidingen WK's

Gilles Pirotte werd voor de vijfde keer op rij Belgisch kampioen enkelspan pony met zijn Rubens. Ze wonnen de dressuur en de marathon maar konden Sven Tinlot met Kitty in de vaardigheid net niet voorblijven. Beide foutloos binnen de tijd, met een verschil van 0,25 seconden. “Rubens heeft laten zien dat hij het nog steeds kan”, schrijft Pirotte op Facebook. “We zijn klaar voor het WK in Le Pin au Haras (FR) in september. We hebben er zin in!”

Ook Wenny Vanhee reed een goede generale repetitie in Bornem voor het WK. Met zijn nog maar 7-jarige Jup en Jiske werd hij Belgisch kampioen tweespan paarden. Hij won de dressuur, eindigde derde in de marathon en moest twee ballen incasseren in de vaardigheid. “Jup en Jiske blijven elke wedstrijd groeien”, schrijft Vanhee. “Op naar het WK in Kronenberg!”

Pirotte Gillles en Rubens tijdens CAI Le Pin au Haras 2021

