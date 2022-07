Belgische Kampioenschappen Booischot van 12 tot en met 15 augustus

Meer dan negentig aanspanningen, van enkelspan tot vierspan, pony’s en paarden, en zelfs trekpaarden strijden over drie onderdelen om de titel Belgisch Kampioen.

Op vrijdag 12 augustus worden de paarden en pony’s veterinair gekeurd. Een dag later, op zaterdag wordt vanaf 09.00 uur het onderdeel dressuur gereden. De marathon volgt op zondag, waarbij de combinaties zeven hindernissen moeten doorstaan. Op maandag, de laatste wedstrijddag, worden na de vaardigheid duidelijk wie zich in de verschillende categorieën Belgisch Kampioen mag noemen, waarna de prijsuitreiking volgt.

Het publiek is van harte welkom om de deelnemers aan te moedigen en er een prachtige dag van te maken in de feesttent. De entree en parkeren is gratis.

