Belgische selectie EK jeugdmennen bekend

Ervaring

“Ellen Vangoidsenhoven en Oceane Naniot (Junioren) hebben beide deelgenomen aan het EK in Hongarije, bij de Children toentertijd. Zij zijn nu 17, hebben ervaring en kennen het spelletje”, vertelt Gooris.

“De rest van de selectie heeft weinig ervaring. Ze hebben allemaal hun internationale debuut gemaakt in Aywaille, België, dit jaar. We gaan zorgen voor een goede voorbereiding en ik help wanneer nodig. Maar druk, die is er niet.”

Laatste training

14 augustus, één week voordat het Belgische team vertrekt naar Séléstat, hebben de menners de laatste voorbereidende training bij Glenn Geerts.

Team België

Team België reist met onderstaande menners af naar het EK:

Children

Lise Pallen (team)

Niels Ver Eecke (team)

Robbe De Maere (individueel)

Magdalena Coolman (individueel)

Junioren

Ellen Vangoidsenhoven (team)

Oceane Naniot (team)

Young drivers

Rosalie Coolman (team)

