Belgische vierspanmenners “Team of the Year 2021”

Tijdens deze feestavond met een galadiner en een show werd in de categorie ‘beste team’ het Belgische team vierspanmenners uitgeroepen tot “Team of the Year” van 2021.

De Belgische menners, Dries Degrieck, Glenn Geerts, Tom Stokmans en Sam Gees behaalden vorig jaar onder leiding van Chef d’équipe Mark Wentein prachtige resultaten op de grote internationale wedstrijden, waaronder brons in de landenwedstrijd in Valkenswaard, zilver in Windsor én Aken. In het Franse Saumur behaalde het team zelfs goud. De kroon op het werk was het brons tijdens het EK in Boedapest.

De overige prijzen werden verdeeld door de springruiters en (para-)dressuurruiters, waarbij de titel van “Rookie of the Year” voor aanstormende talenten gedeeld moest worden door maar liefst drie jeugd-jumpingteams (Children, Juniors en Young Riders). Zij behaalden alle drie teamgoud tijdens het EK Jumping in Portugal.

Zilver voor het Belgische team in Windsor