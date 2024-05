Ben Coolen – trofee voor Piet Peepers tijdens CH Leende

Zowel KNHS – dressuurproeven als SWM-proeven konden gereden worden. Parcoursbouwer Ties van Gog had een mooi kegelparcours uitgezet met drie marathonhindernissen, waaronder één in de nieuwe waterbak.

Zoals ieder jaar was er de ‘Ben Coolen wisseltrofee’ voor degene die de dressuur en minimarathon overall het beste heeft gereden. Dit jaar is deze gewonnen door Piet Peepers. De organisatie bedankt alle deelnemers en supporters bedanken voor deze sportieve en gemoedelijke eerste dag van het CH Leende.

Klik hier voor alle uitslagen

Klik hier voor het fotoalbum van Vanessa Elst

Piet Peepers wint de Ben Coolen - wisseltrofee