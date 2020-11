Benjamin Aillaud in FEI Driving Committee

Benjamin Aillaud

Benjamin Aillaud (1976) is een van Frankrijk’s meest succesvolle vierspanrijders. De meervoudig Frans kampioen won in 2019 individueel zilver op het EK in Donaueschingen waar hij deel uitmaakte van het Franse team, dat voor het eerst in de EK-geschiedenis een podiumplaats behaalde. Aillaud is een veelgevraagde trainer en coach en gaf in het verleden leiding aan diverse shows, waarin paarden de hoofdrol speelden.

Benjamin brengt al enige tijd met het succes het vierspan Arabo-Friezen van het Nederlandse echtpaar Eric en Arjan Bouwman uit op het hoogste niveau.

De Driving Committee bestaat momenteel uit:

Károly Fugli (HUN) – voorzitter 2015 – 2023

Richard Papens (BEL) – lid 2017 – 2021

Miguel Angel Gutierrez Camarillo (ESP) – lid 2018 – 2022

Vilmos Jámbor (HUN) rijdersvertegenwoordiger – lid 2018 – 2022

Jeroen Houterman (NED) – lid 2019 – 2023

Benjamin Aillaud (FRA) – lid 2020 – 2024

