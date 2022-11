Benjamin Aillaud switcht naar Lusitano-paarden

Zeer goede samenwerking

“In 2016 werd ik benaderd door Eric en zijn vrouw Arjan om hun Arabo-Friese paarden te gaan rijden. Ik was erg onder de indruk van de manier waarop zij met hun paarden omgaan en de zorg die zij hun paarden geven. Dit kwam zeer overeen met hoe ik met mijn paarden omga”, vertelt Benjamin. “Bovendien heb ik nog nooit iemand gezien die zo van paarden houdt en ze zo goed behandelt als Arjan.” De goede samenwerking resulteerde in zeer goede resultaten op alle Europese- en Wereldkampioenschappen sinds 2016, met de individuele zilveren medaille op het EK vierspannen in Donaueschingen 2019 als hoogtepunt.

Benjamin Aillaud reed het vierspan Arabo-Friezen van Eric en Arjan Bouwman naar Europees zilver in 2019

Familie is belangrijk

“De kwaliteit van de Arabo-Friese paarden is fantastisch”, zegt Benjamin. “We hebben veel gewerkt aan hun fysieke conditie en hebben het hoogst mogelijke niveau behaald. De paarden zijn echter gestald bij Eric en Arjan thuis, wat zo’n 550 kilometer heen en terug is van mijn huis. Het kost veel tijd om de paarden goed te kunnen trainen en dit beïnvloedde ook mijn gezinsleven. Mijn vrouw ment ook op internationaal niveau en mijn kinderen rijden ook, dus na lang nadenken en in overleg met Eric en Arjan heb ik de moeilijke beslissing genomen om weer met mijn eigen paarden te gaan rijden.”

Magalie Aillaud met haar Lusitano paard Fandango in Chablis 2022

Liefde voor Lusitano paarden

Benjamin reed al Lusitano-paarden voordat hij begon met de Arabo-Friesen en zijn vrouw Magalie komt ook uit met een Lusitano-paard. De paarden waarmee hij deelneemt aan de Wereldbekerwedstrijden, zijn ook de paarden die hij gebruikt voor zijn vrijheids dressuur shows. Een aantal van hen maakt deel uit van zijn outdoor vierspan.

De sponsor van Benjamin is Team Laiterie Montaigu (TeamLM), dat wordt gecompleteerd door Jumping-ruiters Philippe Rozier, Julien Gonin en Yoann Di Stefano. Benjamin helpt de ruiters met hun dressuurtraining.

Benjamin en zijn Lusitano-paarden tijdens de Wereldbekerwedstrijd in Maastricht afgelopen weekend

