Bertus van Tergouw overleden

Bertus wordt eind deze week naar zijn laatste rustplaats gebracht. De familie wil iedereen die hem gekend heeft uitnodigen om naar Beekbergen te komen om hem een laatste groet te brengen, maar vooral ook om herinneringen uit te wisselen over deze zeer gewaardeerde paardenman.

Afscheid nemen kan op de volgende momenten op Equestrian Centre Riant:

* Vrijdag 1 maart tussen 18.00 en 20.00 uur

* Zaterdag 2 maart om 13.00 uur is een afscheidsbijeenkomst in de binnenmanege van Riant. Bertus zal daarna per koets in kleine familiekring begeleid worden naar het crematorium. Aansluitend is een informeel samenzijn tot 18.00 uur in de binnenmanege.

Hoefnet wenst zijn familie, vrienden en naasten veel sterkte met dit grote verlies.

In memoriam volgt later