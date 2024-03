“Best of Belgium: Mennen” op Flanders Horse Expo in Gent

Het evenement trok niet alleen de aandacht van liefhebbers van de vierspan-mensport, maar ook van een breder publiek dat genoot van de sfeervolle ambiance waarbij de muziek verzorgd werd door een professionele DJ.

Met Bert Jambon als vakkundige jury, Mark Wentein als professionele spreker en een mooi parcours door Johan Jacobs, was elk aspect van het evenement tot in de puntjes verzorgd. Het hindernismateriaal was van hoogstaande kwaliteit en het parcours werd vloeiend en uitdagend neergezet, mede dankzij de inzet van de ervaren Dimitri Verstraeten en zijn medewerkers.

De organisatie zorgde voor een vlekkeloze timing en scoring, terwijl een leger aan vrijwilligers ervoor zorgde dat de opbouw en verkenning van het parcours in slechts dertig minuten kon worden voltooid. Het publiek hoefde niet lang te wachten op de demonstratiewedstrijd waarbij de beste vierspanrijders van België tegen elkaar reden en streden.

De uitslag:

Dries Degrieck Glenn Geerts Tom Stokmans Sam Gees

Sam Gees

Uitbreidingsmogelijkheden in 2025

Met het oog op de toekomst overweegt de organisatie nieuwe elementen voor de volgende editie in 2025, waaronder uitbreiding van categorieën en deelnemers, prime time programma’s, sponsordeals, een eigen “men-stand” en mogelijkheden voor Meet & Greet’s met de menners. Dit alles met als doel om de prachtige mensport verder te promoten en te laten groeien.

