Bestuurswissel bij Mendistrict Zuid

De afgetreden Wilfried Lempens blijft wel actief binnen het bestuur; hij heeft de portefeuille ‘Recreatiesport’ onder zijn hoede.

Wilfried vertelt: “Na twee termijnen voorzitterschap vond ik dat het tijd was voor een wissel indien zich een goede kandidaat zou aandienen. We hebben de afgelopen jaren veel bereikt en omdat er geen bestuurslid beschikbaar was voor ‘Recreatiesport’ vind ik dat een interessante uitdaging. Het komend jaar blijf ik de nieuwe voorzitter, Constance Groeneveld, begeleiden waar nodig.”

Wilfried heeft een fijne tijd gehad als voorzitter: “Er waren vele mooie momenten! Het resultaat van de jeugd op het EK, de Wereldkampioenen uit ons mendistrict en de vele nationale kampioenen die wij met ons kleinste district geleverd hebben. We zijn trots dat we hier in de basis een klein beetje aan hebben mogen bijdragen. Ik kijk met een glimlach en tevreden terug op mijn tijd als voorzitter.”

Wilfried Lempens tijdens de uitreiking van een erepenning

Veel 'know - how'

De nieuwe voorzitter, Constance Groeneveld, is ook geen onbekende in de mensport. De laatste jaren zien we haar geregeld als dressuurjury bij de wedstrijden.

“Ik ben door het vierspan van Van Opstal in aanraking gekomen met de mensport. Dat was tijdens mijn stage voor de beroepsopleiding in Deurne. We hadden thuis een gezelschapspony, dus deze werd ingespannen. Er kwam al snel een tweede bij, maar het hield natuurlijk niet op …. tot ik met mijn broer Ard Roldaan internationaal vierspan reed!

Door lichamelijk ongemak ben ik minder gaan rijden. Ik rij nu enkelspan paard en ben dressuurjury voor het mennen. Ook heb ik vele jaren een samengestelde menwedstrijd georganiseerd bij menvereniging “De Postkoets”.

Mendistrict Zuid is blij met de komst van Constance binnen het bestuur, de know – how die zij daarmee meebrengt en wenst haar succes en plezier in haar nieuwe functie!

De nieuwe voorzitter van Mendistrict Zuid, Constance Groeneveld