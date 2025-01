Bewogen avond in Leipzig

Koos de Ronde, Georg von Stein en Mareike Meier deden mee op basis van hun Wild Card. Met name poort B en C in hindernis tien zorgde voor veel gevallen ballen vanavond. In de eerste ronde was Mareike Meier de enige die foutloos wist te blijven en met haar tijd van 162 seconden wist ze zich voor de drive-off te kwalificeren.

Ook Bram Chardon en Jérôme Voutaz waren van de partij in de drive-off. Bram reed een geweldig snelle eerste ronde in een tijd van 147.60 seconden. Ook met de twee gevallen ballen wist hij Mareike Meier in de eerste ronde voor te blijven. Jérôme Voutaz was zich na afloop van zijn rit niet zeker van de drive-off. Hij had één bal en een tijd van 163.53. Hij stond daarmee derde, maar Glenn Geerts moest nog rijden. Glenn was super onderweg en liet met zijn tijd van 162.06 niet veel liggen tegenover zijn concurrentie! Helaas viel voor hem in de laatste lijn één bal te veel, waardoor hij genoegen moet nemen met de vierde plaats.

Drive-off

Rond 00:20 ging de drive-off uiteindelijk van start. Een bijzonder late avond dus voor de menners, de paarden, de grooms en het team eromheen. Maar het publiek bleef goed aanwezig, de tribunes liepen nauwelijks leeg. In de drive-off vervielen poort F in hindernis 5 en poort B in hindernis 10, die in de eerste ronde veel omver gereden werd. Een extra mentale uitdaging dus van parcoursbouwer Jeroen Houterman.

In de tweede ronde wist Mareike Meier helaas niet alle ballen te laten liggen. Er vielen er drie en met haar tijd van 150.12 seconden moet ze genoegen nemen met de derde plaats in totaal. Jérôme Voutaz reed namelijk een tijd van 147.42 seconden en voor hem vielen maar twee ballen. Door de twee vervallen poorten zijn de tijden overigens niet te vergelijken met de eerste ronde!

Bram Chardon ging er vandaag overtuigend met de overwinning vandoor. Ook voor hem viel in de tweede ronde een bal, dit maal in de C poort van hindernis vijf. Maar met zijn geweldige tijd van 136.19 vloog hij zeer overtuigd naar de overwinning.

Zondag wordt er gestreden om de laatste wereldbekerpunten. De wedstrijd begint dan rond 13:00 lokale tijd.

