Bixie trainingsdag in Haaksbergen

De training is bedoeld voor kinderen die dolgraag willen mennen, maar niet helemaal weten hoe het in zijn werk gaat, of die graag een keer willen oefenen. Er wordt een vaardigheidsparcours geoefend en het rijden van marathonhindernissen. De dag begint om 9.30 met een gezamenlijke uitleg.

De kosten voor deelname zijn 10 euro per aanspanning en de kinderen gaan niet met lege handen naar huis. Per aanspanning moet er een begeleidende volwassen groom (minimaal 18 jaar) bij zijn.

Het wordt een leuke, leerzame en gezellige dag. Aanmelden en info bij Monique Rotman, tel 06-17031385, bixie@mendistrictoost.nl