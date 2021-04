Bloemenrit Limmen mag doorgaan

De rit zal onder andere gaan langs de duinen en langs de bollenvelden, die dan waarschijnlijk volop in bloei staan. Jurering is mogelijk voor wie dat wil. Alle deelnemers moeten zich houden aan de landelijke maatregelen en moeten in de pauzes, waar de koffie wordt langsgebracht, bij hun rijtuig blijven.

Aanmelden is nog mogelijk, maar let op: de rit is uitsluitend voor authentieke aanspannen en replica’s.

Kijk hier voor meer informatie en het inschrijfformulier.