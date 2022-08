Booischot: weinig foutloze vaardigheidsproeven, Kampioenen bekend!

Pony's

De vaardigheid zorgde ervoor dat het klassement bij de enkelspan pony’s flink door elkaar geschud werd. Frederik Jans liet een balletje vallen, maar reed de proef ruim twee seconden sneller dan Denny Schuddinck, waarmee hij de vaardigheid won. De beide mannen werkten zich hiermee op het podium, ten koste van Océane Naniot en Kristof Tillie. Ondanks de derde plaats in de vaardigheid bouwde Gilles Pirotte zijn voorsprong nog verder uit. Met bijna veertien punten verschil op de nummer 2 werd hij Belgisch Kampioen bij de enkelspan pony’s.

Bij de tweespannen veranderde er niets in het klassement. Marc Van Der Speeten won na de dressuur en de marathon ook de vaardigheidsproef en is de onbetwiste kampioen van België bij de tweespan pony’s. Ook Pieter Van Den Broeck en Johan Verhaege hielden hun tweede en derde plaats vast.

Tinne Bax voelde bij de vierspannen na twee onderdelen de hete adem van Julien Vanhoenacker in haar nek, maar maakte met een dubbel foutloze vaardigheid een eind aan de illusies van Julien en bevestigde daarmee haar status van Belgisch kampioen. Bert Van Den Bosch deed wat hij moest doen om op het podium te blijven met een derde plaats in de vaardigheid.

Paarden

Jean Claude Destine won bij de enkelspannen op een overtuigende manier de vaardigheidsproef, met slechts een kwart strafpunt voor tijdsoverschrijding. Hij maakte, mede door het uitvallen van Pieter Jan Brynaert wiens paard Kanelle geblesseerd raakte, een reuzesprong naar het zilver in het eindklassement. De voorsprong van Laure Philippot was na twee onderdelen echter zo groot dat zij niet meer te verslaan was. Zij werd Belgisch kampioen, Jonathan Meuwis bleef steken op brons.

Bij de tweespan paarden veranderde er niets meer in het klassement, hoewel Sven Stuyck met een dubbel foutloze vaardigheid en winst in de marathon nog héél dicht in de buurt kwam van overall winnaar, en dus Belgisch kampioen Nico Van Praet, die drie balletjes zag rollen in de vaardigheid. Jean-Charles Andre stelde zijn bronzen medaille zeker door als vierde in de vaardigheid te eindigen.

Ook spannend was het bij de vierspan paarden want Dries Degrieck en Glenn Geerts speelden ‘haasje over’ . Dries won de dressuur, Glenn zette dat recht met een uitstekende marathon onder de honderd strafpunten, maar Dries hield het hoofd koel en pakte de winst in de vaardigheid waarmee hij Belgisch kampioen werd. Beide rijders bleven een straatlengte voor op de nummers drie tot en met vijf, met Tom Stokmans op brons.

De organiserende vereniging, de Kempische Marathon Menners, zijn tevreden over het verloop van het Belgisch kampioenschap in Booischot en kunnen de sponsors, vrijwilligers, officials, deelnemers en supporters niet genoeg bedanken voor hun hulp en aanwezigheid. Zonder hen geen wedstrijd!

