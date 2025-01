Boyd Exell en Dries Degrieck verzorgen clinic tijdens KWPN Hengstenkeuring

Het programma, dat loopt van 18.30 tot 22.30 uur, biedt een indrukwekkende line-up en een dynamisch en afwisselend programma.

De avond brengt de internationale top van zowel vierspannen als tuigpaarden samen op een hoogwaardig podium. Het evenement wordt live gestreamd, zodat liefhebbers overal ter wereld kunnen meegenieten, of ze nu op de tribune zitten of thuis kijken. De tuigpaardenavond is een prachtige promotie voor het tuigpaard en onderdeel van de KWPN Stallion Show, een evenement van internationale allure.

Hoogtepunten

De avond opent met een eerbetoon aan de preferente tuigpaard-grootheid Cizandro. Het eerste deel van de avond biedt individuele presentaties van de jonge hengsten die goedgekeurd zijn in 2024. Dat zijn Ravensgoed W, Ricardo, Relatief, Rebel MJB en Nicolei. Net als de veelbelovende sfeermakers uit de eerste bezichtiging, Rayan EVL, begeleid door Aris van Manen.

Daarnaast is er een kür op muziek van Anouk Noordman met de Gelderse hengst Atze. Het hoogtepunt van dit deel is ongetwijfeld een nieuwe prijs in tuigpaardenland, The Tribute Cup, waar bewezen en opkomende tuigpaardtoppers strijden in een spectaculaire showrubriek. De gerenommeerde vierspantoppers Boyd Exell en Dries Degrieck jureren deze rubriek mee.

In het tweede deel presenteren jonge hengsten die zijn geselecteerd in Ermelo zich in twee groepen. Er zijn ook shows en huldigingen van Gelderse hengsten, die zowel onder het zadel als aangespannen worden gepresenteerd. Het derde deel van de avond brengt het absolute hoogtepunt, te beginnen met een clinic van de internationale mensportwereldtoppers Boyd Exell en Dries Degrieck. Daarna volgt de huldiging van de fokkers van het wereldkampioenvierspan, de kampioenskeuring en primering, en een spectaculaire mini-marathon vierspan.

De avond sluit af met de strijd tussen Magnifiek, Leffe Blond, Oberon en Olympus, met de uitreiking van de prestigieuze Oregon Trofee als hoogtepunt.

Tickets voor tuigpaardenavond

Voor de bezoekers die speciaal voor de tuigpaardenavond komen, zijn er tickets die zaterdagmiddag vanaf 15:00 toegang geven tot de Brabanthallen.

Van 29 januari tot en met 1 februari 2025 worden de Brabanthallen in Den Bosch omgetoverd tot het absolute hoogtepunt van Nederlandse sport en -fokkerij tijdens de KWPN Stallion Show.

Bron: KWPN