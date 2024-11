Boyd Exell klasse apart in Maastricht

Georg von Stein en Mareike Meier lieten in de eerste ronden alle ballen liggen, maar konden met hun tijden van 164.25 en 162.68 niet meer overkomen met de rest. De verschillen in tijden van Koos de Ronde, Bram Chardon en Glenn Geerts in de eerste ronde waren minimaal, ondanks dat er voor verschillende lijnen werd gekozen in de hindernissen. Het bewijs dat voor verschillende spannen verschillende lijnen beter tot zijn recht komen!

Boyd Exell was in de eerste ronde al een klasse apart. Hij bleef foutloos en finishte binnen 146.26 seconden, waarmee hij meer dan zeven seconden sneller was dan de drie achter hem. Bram Chardon en Koos de Ronde bleven ook beide foutloos en finishten in 153.11 en 153.17. Glenn Geerts noteerde 153.14 maar selecteerde zich door zijn gevallen bal, die hem vier seconden extra opleverden, niet voor de drive-off.

Iedereen weer op nul

Voor aanvang van de drive-off begon iedereen weer op nul. Boyd Exell leek door zijn eerste ronde favoriet en maakte dat in de drive-off dubbel en dwars waard. Koos de Ronde ging als eerst van start. Hij was snel, vooral op de lange lijnen en bleef foutloos binnen de tijd van 153.42. Hij was daarmee 0.32 seconden langzamer dan zijn eerste ronde en leek daarmee niet heel erg tevreden.

Voor Bram Chardon, de volgende starter in de drive-off, zat het niet mee. Vooral in de korte wendingen rechtsom liep hij tegen problemen aan. In hindernis 5 beperkte zich dat tot een kleine hapering in de korte draai na de B, maar in hindernis 10 miste hij de korte draai na de D naar de E toe. Daarbij viel een bal en moest hij uiteindelijk een linkervolte maken om alsnog de E op te halen. Dit kostte hem dus tijd én een bal, waardoor hij onder Koos de Ronde plaats moest nemen.

Boyd Exell ging opnieuw vliegend van start, maar halverwege zijn ronde viel er een bal. Boyd wist ddus at hij sneller dan 149.42 seconden moest zijn om Koos de Ronde voor te blijven. Dat maakte hij ruimschoots waar door een tijd van 145.44 te rijden, bijna één seconde sneller dan zijn eerste ronde! Een overtuigende en terechte overwinning vandaag dus voor Boyd Exell in Maastricht.

Hij verdiende daarmee, net zoals Dries Degrieck vorige week in Lyon, zijn eerste tien wereldbekerpunten voor de wereldbekerfinale in Bordeaux 2025. Vrijdag 15 en zaterdag 16 november gaan Boyd Exell, Koos de Ronde, Glenn Geerts, IJsbrand Chardon en Jérôme Voutaz de strijd met elkaar aan voor de wereldbekerpunten in Stuttgart.

Klik hier voor de resultaten

*Fotoalbum volgt*

