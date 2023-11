Boyd Exell pakt de overwinning in Maastricht

Boyd Exell werd gehuldigd als winnaar van de wedstrijd

Fouten en snelle tijden

In de eerste omloop was het meteen al een wedstrijd met verrassingen. Koos de Ronde reed een supersnelle tijd, maar tikte in hindernis 10 een element om. Met een totaal van 161,99 miste hij net de drive off en werd vierde. Michael Brauchle reed een waanzinnige tijd van 152,81, maar moest 2 fouten incasseren. Desondanks drong hij door tot de drive-off want met een totaal van 160,18 schaarde hij zich in de top 3. Na zijn geweldige prestatie van gisteren maakte Glenn Geerts teveel fouten voor een topklassering. De Belg kwam in 161,31 over de finish, maar zag 3 ballen vallen waardoor zijn eindtijd 173,31 werd. Ook Boyd Exel maakte het spannend. De lastige poort 9, die midden in de piste stond en genomen werd bij het oversteken van de ene lange zijde naar de andere, moest het ook bij hem ontgelden. Desondanks was zijn eindtijd onder de 160 seconden. Bram Chardon was net als gisteren supersnel in de eerste omloop en hij bleef foutloos. Zijn backstepper redde hem van een balletje op poort 9 en Bram’s tijd was zelfs sneller dan de basistijd van Boyd.

Verrassende ontknoping

De drive-off ging dus tussen Michael Brauchle, Boyd Exell en Bram Chardon. Michael Brauchle ging gelijk op topsnelheid van start en leek af te stevenen op een supertijd. Tot het moment dat hij in het nemen van hindernis 10 de naastgelegen oxer raakte. Dat leverde hem niet alleen 4 strafseconden op, maar het ritme was helemaal weg en hij kwam even bijna tot stilstand in de hindernis. Door die kostbare seconden werd zijn eindtijd 165,37. Vervolgens was het de beurt aan Boyd Exell. Hij ontwikkelde veel snelheid en wist de controle te bewaren; een prachtige foutloze rit in 152,54. Het publiek droeg laatste starter Bram Chardon op handen. Maar in de eerste marathonhindernis miste Bram de lijn naar C en moest een extra rondje rijden wat hij zich niet kon permitteren. De regerend Europees kampioen liet alle ballen liggen, maar met een tijd van 178,01 werd hij derde. Omdat Boyd Exell en Bram Chardon een wildcard hadden, pakte Michael Brauchle de volle mep aan wereldbekerpunten.

Klik hier voor alle uitslagen

Michael Brauchle werd tweede en pakte de volle bak aan wereldbekerpunten

