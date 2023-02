Boyd Exell wint de wereldbekerfinale

Opnieuw was Bram sneller dan Boyd, maar in zowel de eerste omloop als in de drive off tikte hij er een bal af, terwijl Boyd foutloos bleef.

Uitgebreid verslag met reacties volgt later vanavond.

Bekijk hier de resultaten

