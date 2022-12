Bram Chardon op gelijke hoogte met Boyd Exell in het wereldbekerklassement

Jérôme Voutaz en Koos de Ronde maakten teveel fouten in de drive off. Pechvogel van de avond was Glenn Geerts die op een haar na de drive off miste. Hij kwam iets minder dan een halve seconde tekort en werd vierde. Zijn foutloze ronde was er één uit het boekje en op dat moment goed voor de leiding. De vreugde was groot, aangevuurd door het thuispubliek. Van blijdschap sprong hij gelijk op na de finish, maar werd daardoor van de koets geslingerd. Gelukkig greep groom Rodrigo Verstraeten de leidsels waardoor de paarden in een mum van tijd onder controle waren. Gelukkig had Glenn zich niet bezeerd. Maar kort na zijn fantastische rit werd hij afgetroefd door Koos de Ronde, Bram Chardon en laatste starter Jérôme Voutaz.

Drive off met veel ballen

Regende het nulrondjes in de eerste manche, in de drive off was dat wel anders. De drie finalisten namen veel risico en in de snelheid leverde dat foutjes op. Jérome Voutaz reed gelijk een kegel op poort 1 om en tikte er een bal af in een marathonhindernis, zijn eindtijd was 143,49 en dat was aanmerkelijk minder goed dan in zijn eerste ronde. Dat gaf mogelijkheden voor Koos de Ronde. Maar ook hij tikte op poort 1 een bal af. Vervolgens vielen er nog twee en kwam hij ook niet aan dezelfde snelheid als de Zwitser. Hij werd dus derde. Bram Chardon kon het dus relatief rustig aan doen, maar deed dat niet. Vandaag had hij de donkere schimmel Maestoso XIVII5-13-3 vervangen door de ervaren bonte Casper. Hij vloog door het parcours en tikte alleen een bal op de laatste poort af. Met 135,25 was hij met afstand de grote winnaar.

Stand Wereldbeker

Bram Chardon (NED) 30 punten en Boyd Exell (AUS) 30 punten

IJsbrand Chardon (NED) 24 punten Koos de Ronde (NED) 19 punten Jérôme Voutaz (SUI) 17 punten Dries Degrieck (BEL) 15 punten Michael Brauchle (GER) 14 punten Glenn Geerts (BEL) 11 punten Benjamin Aillaud (FRA) 9 punten Chester Weber (USA) 7 punten

