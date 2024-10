Bram Chardon & Pille-Riin Roosileht genomineerd voor FEI Awards

Bram won zijn eerste wereldtitel in 2011 met zijn vierspan pony’s. Dit herhaalde hij in 2013 en 2015 en daarna maakte hij de overstap naar de vierspan paarden. 2024 gaat voor Bram in de boeken als het meest succesvolle jaar tot nu toe. Nadat hij eind 2023 de gouden medaille won op het EK in Exloo, won hij begin februari 2024 de Wereldbeker tijdens de finale in Bordeaux. De zilveren medaille tijdens het WK begin september dit jaar maakt de successen reeks compleet!

Bram Chardon tijdens het WK in Szilvasvárad

Pille-Riin Roosileht

Dit jaar is er ook een link naar de mensport bij de ‘Best Groom’ Awards. Pille-Riin Roosileht (Estland) is de groom en trainer van het Hongaarse jeugd menteam.

Pille-Riin verhuisde in 2011 naar Hongarije. Ondertussen is Pille-Riin zeer betrokken bij de Hongaarse mensport als trainer van de Hungarian Driving Academy en het Hongaarse Junior Team. Ze is de manager van Lehel Stables in Kisbér-Ászár met 29 paarden en rijdt tevens regelmatig dressuurwedstrijden onder het zadel. Inmiddels is Pille-Riin ook FEI Steward Level 3, waardoor ze nu ook werkzaam kan zijn op kampioenschappen als ze niet groomt.

Pille-Riin Roosileht

Stemmen tot 13 oktober

De FEI Awards bestaan sinds 2009 en zijn in het leven geroepen door voormalig FEI-president HRH Prinses Haya. Er worden in vier categorieën awards uitgereikt. Naast de ‘Best Athlete’ en ‘Best Groom’ worden er ook awards uitgereikt in de categorieën ‘Rising Star’ en ‘FEI Inspire’. In totaal zijn er zestien personen genomineerd voor de FEI Awards 2023. Stemmen is mogelijk tot en met 22 oktober.

Stemmen kan tot 13 oktober. Doe het dus snel via deze link

